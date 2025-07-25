انتشال جثماني شقيقين من ترعة كاسل بأسوان

نجحت جهود فرق الإنقاذ باسوان فى انتشال جثامين شقيقين نتيجة تعرضها للغرق فى ترعة كاسل بكوم أمبو شمال أسوان، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا بانتشال فرق الإنقاذ النهري بترعة كاسل بمركز كوم أمبو شمال المحافظة لجثامين طفلين أشقاء غارقين.

وبانتقال الجهات المختصة تبين أن الطفلين الغارقين هما: ياسين .ر 8 سنوات، وشقيقه محمد . ر 8 سنوات.

وبالتحريات تبين أن الطفلين الغارقين كانا توجها لزيارة أقاربهما بمنطقة البيارة التابعة لدائرة مركز كوم أمبو شمال المحافظة ، وفي أثناء اللهو أمام ترعة كاسل سقطا ولفظا أنفاسهما الأخيرة غرقًا، وتم إيداع جثمانيهما بالمشرحة تحت جهات التحقيق العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة .

غرق

فيما فقدت سيدة حياتها على يد شقيقها نتيجة نشوب مشاجرة بينهما بأسوان ، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد تلقت الأجهزة المختصة إخطاراً يفيد مقتل سيدة على يد شقيقها نتيجة نشوب مشاجرة بينهما بمدينة أسوان ، وتم نقل جثمانها إلى المشرحة العمومية لإتخاذ الإجراءات اللازمة .

من ناحية أخرى تعرض 6 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى الشرقى أسوان/ القاهرة ، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى الشرقى أسوان/ القاهرة مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية المتكاملة .

هذا فيما أصيب 11 شخصا لإصابات متفرقة نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل / أسوان البرى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.