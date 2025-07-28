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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خبير: حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025 تحديث شامل للأمن المصري

الدكتور أحمد شعبان
الدكتور أحمد شعبان
القسم السياسي

قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية،  إن حركة تنقلات وزارة الداخلية الجديدة، شملت تغييرات في عدد من القطاعات الحساسة، مثل الأمن الوطني ومكافحة المخدرات ومكافحة جرائم الأموال العامة، حيث جاءت هذه الحركة جاءت لتلبية التحديات الأمنية المعاصرة واستجابة للتطورات في طبيعة الجريمة.

وأوضح شعبان في تصريحات له، أن هذه التنقلات تُعد نتيجة لجهود وزارة الداخلية لتمكين العناصر الشابة المؤهلة، والتي تمتلك الخبرات الضرورية لتولي المواقع القيادية، مؤكدا أن الحركة تُظهر التزام الوزارة بتحديث الفكر الأمني، خاصة في ظل التهديدات المتطورة التي تواجه الدولة.

حركة تنقلات الداخلية 2025

كما أكد أستاذ العلوم السياسية، على أهمية هذه التنقلات في التصدي للجرائم المستحدثة، مثل الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال. حيث تم تعيين قيادات جديدة قادرة على التعامل مع الأدوات الحديثة للجريمة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على التكيف مع التغيرات السريعة في النظم الأمنية.

ونوه بأن حركة التنقلات هذا العام سعت إلى ترسيخ فلسفة التطوير المؤسسي داخل جهاز الشرطة، مع التركيز على منحه الفرص للعناصر الشابة المؤهلة أكاديميًا وعمليًا، مشيرا إلى أن هذا الجهد يهدف إلى بناء جيل جديد من القيادات الأمنية القادرة على التصدي للتحديات المتزايدة.

بالإضافة إلى التطورات التنظيمية، أخذت الحركة في الاعتبار الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، مما يعكس اهتمام الوزارة بتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والبعد الإنساني للعاملين في الجهاز. 

أسماء مديري الأمن الجدد

واختتم الدكتور أحمد شعبان، بالتأكيد على أنه يمكن اعتبار حركة تنقلات وترقيات 2025 امتدادًا لاستراتيجية وزارة الداخلية التي تركز على التطوير المستمر في الأداء، مواكبة المتغيرات الأمنية، والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، موجها التهنئة لجميع القيادات الأمنية التي تم ترقيتها خاصة قيادات محافظات الصعيد وأبرزها سوهاج.

واعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات وترقيات الضباط 2025 خلال اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، حيث تضمنت الحركة تعيين عدد من القيادات من ضمنها مدراء الأمن الجدد لعدد من المحافظات، كالآتي:

تعيين اللواء محمد مجدي أبو شميلة مديرا لأمن الجيزة

تعيين اللواء أشرف جاب الله مديرا لأمن القليوبية

تعيين اللواء حسن عبد العزيز مديرًا لأمن سوهاج

تعيين اللواء محمد حامد هاشم مديرا لأمن قنا

تعيين اللواء علاء الجاحر مديرا لأمن المنوفية

تعيين اللواء أيمن الحمزاوي مديرا لأمن البحر الأحمر

تعيين اللواء أسامة نصر مديرا لأمن الغربية

تعيين اللواء عمرو الديب مديرا لأمن الشرقية

تعيين اللواء وائل نصار مديرا لأمن أسيوط

تعيين اللواء وائل مكاوي مديرا لأمن السويس

تعيين اللواء محمد الصاوي مديراً لأمن الأقصر

تعيين اللواء وائل الأشوح مديراً لأمن دمياط

تعيين اللواء عصام هلال مديراً لأمن الإسماعيلية

تعيين اللواء رشاد فاروق مديرًا لأمن الإسكندرية 

تعيين اللواء حاتم حسن أحمد مديرًا لأمن المنيا

تعيين اللواء عصام صلاح الدين مديرًا لأمن الدقهلية

تعيين اللواء عبدالله عبدالهادي مديرًا لأمن أسوان

تعيين اللواء محمد الجمسي مديرًا لأمن بورسعيد

تعيين اللواء محمد عمارة مديرا لأمن البحيرة

حركة تنقلات الداخلية حركة تنقلات الداخلية 2025 ترقيات الداخلية الجديدة أسماء مديري الأمن الجدد الداخلية

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