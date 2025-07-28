يوسف معاطي: محمد هنيدي كوميديان خطير.. ولازم يدخل مرحلة جديدة

حل الكاتب والسيناريست الكبير يوسف معاطي، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة".

وقال يوسف معاطي: "محمد هنيدي كوميديان خطير، وعمل أدوار فنية متنوعة، مثل تيتة رهيبة، ورمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وواصل يوسف معاطي: "أنا لو كتبت فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة لحد غير هنيدي؛ مكنش عمل حاجة".

وأوضح يوسف معاطي: "مسلسل رمضان مبروك أبو العلمين لم ينجح مثل الفيلم؛ لأنه تم إنتاجه في أيام 2011".

وأكمل يوسف معاطي: “الفن ليس له كتالوج للنجاح، ونصيحتي لمحمد هنيدي إنه لازم يدخل على مرحلة جديدة في الأعمال الفنية”.