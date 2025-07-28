يوسف معاطي: شخصية رمضان مبروك أبو العلمين لو عملها أي ممثل غير هنيدي مش هتنجح

حل الكاتب والسيناريست الكبير يوسف معاطي، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة ".



وقال يوسف معاطي،:" محمد هنيدي فنان وكوميديان كبير وقدمت معه عدد من الأفلام منها أمير البحار وتيتة رهيبة ومبروك أبو العلمين حمودة".

وتابع :" جئت بالفنانة القديرة سميحة أيوب في فيلم "تيتة رهيبة" والفنانة "ليلى طاهر" في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين ، فنانات كبار بجوار هنيدي وفي الفيلم يشكلون إضافة".

وأكمل :" اعتقد أن فيلم رمضان مبروك لو كتبته لممثل آخر غير هنيدي لم ينجح، وتكرار التجربة الفيلم في مسلسل لم يحقق نفس النجاح بسبب أن عرضه جاء في توقيت 25 يناير".

وأوضح أن محمد هنيدي هو من أهم الكوميديانات في تاريخ مصر، ونصيحتي لهنيدي أن يدخل مرحلة جديدة وهذا وقتها وسبقه في ذلك الفنان الكبير عادل إمام.