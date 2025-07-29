حبس صاحب مطعم في المنيا 9 سنوات لسبب صادم

قضت محكمة جنح بندر ملوي في المنيا، بحبس صاحب مطعم لمدة 9 سنوات و6 أشهر، وتغريمه 70 ألف جنيه، بالإضافة إلى تعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بتقديم طعام فاسد مما تسبب في إصابة عدد من المواطنين.

فقد قضت المحكمه، بالحبس 5 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، عن تهمة بيع أغذية فاسدة وضارة بصحة الإنسان مع علمه بذلك

، وكذلك الحبس 3 سنوات، عن تهمة التسبب في إيذاء المجني عليهم نتيجة الإخلال الجسيم بواجباته وتقديم طعام منتهي الصلاحية لأكثر من ثلاثة أشخاص، والحبس 6 أشهر، عن تهمة عرض سلعة مجهولة المصدر دون مستندات تثبت مصدرها، والغرامة 50 ألف جنيه وغلق المحل، عن تهمة تشغيل منشأة دون ترخيص من الجهات المختصة، والحبس 6 أشهر، عن تهمة تداول الأغذية في أماكن غير مستوفية لاشتراطات الصحة والنظافة، كما قضت المحكمه بالغرامة 20 ألف جنيه، عن تهمة عدم تقديم سجل الشهادات الصحية الخاصة بالعاملين عند طلب الجهات الصحية المختصة.



تعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوصول عدد من المواطنين إلى مستشفى ملوي التخصصي، يعانون من قىء وإسهال وآلام في البطن، بلغ عددهم 42 مواطناً.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال المصابين، أكدوا تناولهم وجبات طعام "أرز وفراخ" من أحد المطاعم، وفور تناولها للوجبات ظهرت عليهم آثار الإعياء الشديد، وتم تقديم الرعاية اللازمة لهم، وتشخيص حالاتهم اشتباه تسمم غذائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم خروج جميع المصابين.