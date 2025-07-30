أماكن شاغرة في الحاسبات والمعلومات.. مفاجأة بتنسيق الكليات 2025 المرحلة الثانية

بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بدأ طلاب الثانوية العامة في البحث عن تنسيق الكليات 2025 المرحلة الثانية.

تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات 2025

تنسيق حاسبات ومعلومات علمي رياضة

تنسيق حاسبات ومعلومات علمي علوم

تشير مؤشرات تنسيق الجامعات 2025، إلى وجود أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق فى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى فى عدد من الجامعات الحكومية بمحافظات مصر .

تنسيق الثانوية العامة 2025

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوم السبت الموافق ۲۰۲۵/۸/۲.

تنسيق الكليات 2025 المرحلة الثانية

انطلاق المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2025

ينتهي تنسيق المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2025 يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس 2025، والتي تستمر 5 أيام، ويستمر إعلان نتيجة المرحلة الأولي حوالي 72 ساعة، ويتم إعلان بدء المرحلة الثانية مع نتيجة تنسيق المرحلة الأولي وتحديد الكليات الشاغرة.

ويبدأ تنسيق المرحلة الثانية بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولي بيومين، ويبدأ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية يوم الأربعاء أو الخميس 6 أو 7 أغسطس 2025، خلال الأسبوع المقبل.