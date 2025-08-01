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فوائد البسلة لا تحصى .. إليك 7 أسباب وجيهة لتناول البازلاء الخضراء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فوائد البسلة لا تحصى .. إليك 7 أسباب وجيهة لتناول البازلاء الخضراء

فوائد البسلة لا تحصى.. إليك 7 أسباب وجيهة لتناول البازلاء الخضراء
فوائد البسلة لا تحصى.. إليك 7 أسباب وجيهة لتناول البازلاء الخضراء
عبد الفتاح تركي

أورد موقع «أبونيت.دي»، أن البازلاء الخضراء المعروفة باسم «البسلّة»، تتمتع بفوائد جمّة للصحة؛ إذ إنها تعد مصدرًا ممتازًا للبروتين والألياف والعناصر الغذائية المهمّة للجسم.

فوائد تناول البازلاء الخضراء

أوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الأسباب السبعة الوجيهة التالية تدعو لإدخال البازلاء الخضراء ضمن النظام الغذائي: 

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فوائد البسلة لا تحصى.. إليك 7 أسباب وجيهة لتناول البازلاء الخضراء

1. نسبة عالية من البروتين

تعد البازلاء مصدرا جيدا للبروتين النباتي.

2. مفيدة للهضم

تتمتع الألياف النباتية بفوائد لصحة الأمعاء؛ إذ إنها تساعد على مواجهة الإمساك المُؤلم.

3. إنقاص الوزن

تعمل الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف النبانية على إطالة الشعور بالشبع والحد من نوبات الجوع الشديدة، ما يساعد في إنقاص الوزن.

فوائد البسلة لا تحصى.. إليك 7 أسباب وجيهة لتناول البازلاء الخضراء

4. مضادة للالتهابات

تحتوي البازلاء الخضراء أيضا على البوليفينولات، التي تندرج ضمن مضادات الأكسدة، والتي تساعد الجسم على حماية نفسه ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي يمكن أن تُلحق ضررا بالخلايا والأنسجة، بالإضافة إلى الالتهابات، ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض مزمنة أخرى.

5. صحة العين

تحتوي البازلاء الخضراء على الكاروتينات »اللوتين» و»الزياكسانثين»، والتي تعد مفيدة لصحة العين، بحسب دي بي إيه.

6. دعم القلب

يساعد البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودان في البازلاء الخضراء في علاج ارتفاع ضغط الدم، كما ينظم الأخير معدل ضربات القلب ويقلل من خفقانه.

فوائد البسلة لا تحصى.. إليك 7 أسباب وجيهة لتناول البازلاء الخضراء

7. استقرار مستوى السكر في الدم

تحتوي البازلاء الخضراء على 11 جرامًا من الكربوهيدرات لكل كوب، ما يجعلها ذات مؤشر جلايسيمي منخفض، وهذا يعني أن تناول البازلاء لا يُسبب ارتفاعا حادا في سكر الدم، وهو أمر مهم لمرضى السكري.

ونظرًا إلى أن الجهاز الهضمي يستغرق وقتًا أطول لهضم البروتين والألياف، فإن مستويات السكر في الدم تبقى مستقرة أيضا عند تناول البازلاء الخضراء.

البازلاء البازلاء الخضراء فوائد تناول البازلاء الخضراء

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