جدول مباريات برشلونة خلال شهر أغسطس

يواصل نادي برشلونة الإسباني تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني 2025/26، بقيادة المدير الفني الألماني هانز فليك، الذي يسعى للبناء على النجاحات الكبيرة التي تحققت في موسمه الأول مع الفريق.

وكان برشلونة قد أنهى الموسم الماضي بتحقيق الثلاثية المحلية للمرة الأولى منذ سنوات، بعدما توج بلقب الليجا، وكأس ملك إسبانيا، والسوبر الإسباني، ما وضع الفريق في موقع قوي للدفاع عن هيبته محليًا وتقديم موسم استثنائي على الصعيدين المحلي والقاري.

ضمن برنامج الإعداد الصيفي، خاض الفريق الكتالوني مباراتين وديتين حتى الآن، حيث تغلب على فريق فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 3-1، ثم حقق فوزًا عريضًا على سول الكوري الجنوبي بنتيجة 7-3، ما منح المدرب فليك فرصة مثالية لتجربة بعض الخطط والعناصر الجديدة.

وتتواصل تحضيرات الفريق خلال الأيام المقبلة، إذ يواجه برشلونة نادي دايجو الكوري في لقاء ودي جديد يوم الإثنين، قبل أن يختتم مبارياته التجريبية بلقاء كومو الإيطالي في كأس خوان جامبر، وهي المباراة التي تمثل تقليدًا سنويًا قبيل انطلاق المنافسات الرسمية.

سيبدأ برشلونة موسمه في الليجا بمواجهة ريال مايوركا، في لقاء يُنتظر أن يشهد ظهور التشكيلة الأساسية للموسم الجديد، يليها مواجهتان أمام ليفانتي ورايو فاليكانو ضمن الجولات الأولى من المسابقة.

جدول مباريات برشلونة في أغسطس 2025:

برشلونة × دايجو (ودية): الإثنين 4 أغسطس - الساعة 2 ظهرًا

برشلونة × كومو (كأس خوان جامبر): الأحد 10 أغسطس - الساعة 10 مساءً

مايوركا × برشلونة (الجولة الأولى من الليجا): السبت 16 أغسطس - الساعة 8:30 مساءً

ليفانتي × برشلونة (الجولة الثانية): الأحد 23 أغسطس - الساعة 10 مساءً

رايو فاليكانو × برشلونة (الجولة الثالثة): الأحد 31 أغسطس - الساعة 10:30 مساءً