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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدول مباريات مانشستر سيتي خلال شهر أغسطس

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حمزة شعيب

يبدأ مانشستر سيتي موسمه الجديد 2025-2026 وسط ضغوط كبيرة وطموحات متجددة، بعد موسم مخيب للآمال خرج فيه الفريق دون ألقاب محلية أو قارية، ليبدأ المدرب بيب جوارديولا مرحلة جديدة بشعار "التصحيح لا التكرار".

ورغم ضمانه مقعدًا في دوري أبطال أوروبا بصعوبة، بعد سباق طويل لم يُحسم إلا في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن الفريق يطمح هذا الموسم للعودة إلى منصات التتويج.

كانت صدمة الصيف الأكبر لجماهير "السيتيزنز" هي الخروج المبكر من بطولة كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي في دور الـ16، ما زاد من رغبة الفريق في انطلاقة قوية بالموسم الجديد.

ويقود النجم المصري عمر مرموش خط هجوم مانشستر سيتي هذا الموسم، في أول موسم كامل له مع الفريق، بعدما انضم قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في يناير الماضي، وشارك بشكل محدود في النصف الثاني من الموسم السابق.

وسيكتفي السيتي بخوض مباراة ودية واحدة فقط استعدادًا للموسم، حيث يواجه باليرمو الإيطالي، قبل الدخول في مواجهات قوية بالدوري، أبرزها لقاء مرتقب أمام توتنهام في الجولة الثانية.

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في أغسطس 2025:

مانشستر سيتي × باليرمو (ودية)
السبت 9 أغسطس – الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ولفرهامبتون × مانشستر سيتي (الجولة 1 – الدوري الإنجليزي)
السبت 16 أغسطس – الساعة 7:30 مساءً.

مانشستر سيتي × توتنهام (الجولة 2)
السبت 23 أغسطس – الساعة 2:30 ظهرًا.

برايتون × مانشستر سيتي (الجولة 3)
الأحد 31 أغسطس – الساعة 4 عصرًا.

مانشستر سيتي جدول مباريات مانشستر سيتي جوارديولا

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