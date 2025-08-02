لاعب محترف فى بلجيكا.. صفقة من العيار الثقيل على ردار الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي أقتراب صفقة جديدة من العيار التقيل النادي الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب إبراهيم عبد الجواد: عدي الدباغ على أعتاب الزمالك بشكل كبير.. تم الانتهاء من كافة التفاصيل يتبقى رتوش بسيطة بين الناديين للإعلان الرسمي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ، المحترف في صفوف شارلروا البلجيكي، تم عرضه على النادي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، مؤكدًا أن إدارة الكرة لم تدخل في أي مفاوضات رسمية مع اللاعب حتى الآن.

وأوضح المصدر أن الفترة الحالية تشهد عرض عدد كبير من اللاعبين على النادي، تزامنًا مع تحركات الإدارة لحسم عدة صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد، في ظل سعي الفريق لتجديد دمائه والتعاقد مع صفقات سوبر تعزز صفوف الفريق.

وأكد أن التفاوض مع أي لاعب يتم بالتنسيق الكامل بين جهاز الكرة والمدير الرياضي، وبالرجوع إلى المدير الفني للفريق الأول، مشددًا على أن اختيارات الصفقات تتم وفقًا لرؤية فنية دقيقة تلبي احتياجات الفريق.