جمال عبد الحميد : مش عايز الزمالك يروح كأس العالم

قال جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر الاسبق أن تأهل الزمالك لكأس العالم للأندية ليس ضروريا.

وأكد جمال عبد الحميد خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية :"مش عايز كل ما الأهلي يخسر تقولوا فين الزمالك زي سيد عبد الحفيظ أي حد يسأله عن الأهلي لازم يقول الزمالك في الإجابة"

وأضاف جمال عبد الحميد :"اتعلمت تزويق الكلام من سيد عبد الحفيظ..ومش عايز الزمالك يروح كأس العالم للأندية المهم ياخد كل البطولات المحلية"

وتابع :"مستني الأهلي بطل افريقيا يحقق حاجة في كأس العالم للأندية مش يطلع الاخير ونقول هو فين الزمالك "