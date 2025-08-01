أيمن يونس: عبد الله السعيد قدوة للاعبي الزمالك

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول، قدوة للاعبي القلعة البيضاء، وسيكون له دور كبير في الموسم المقبل.

وقال يونس، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أنتظر مستوى كبير من سيف الدين الجزيري، وصلاح الدين مصدق؛ لأنهما ثنائي مميز، ولديهما الكثير من الإمكانيات، وعبدالله السعيد له دور كبير مع الفريق داخل وخارج الملعب".

وأضاف: “تحدثت مع محمد عبد الشافي لكي يكون كادر إداري، ولكنه يريد أن يكون طريقه بعيدا عن كرة القدم، وتحدثت أيضا مع شيكابالا، ولكنه يريد أن يسلك مجال الإعلام”.