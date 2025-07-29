انتصار عبد الله السعيد.. الأهلي يخسر صراعه مع اللاعب أمام النقض



أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا باتا لصالح اللاعب عبد الله السعيد فى الدعوى المقامة ضده من النادي الأهلي، وقضت برفض الطعن وتأييد حكم محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) بتاريخ ٢٦ أكتوبر ۲۰۲۳، لصالح الأهلي بمبلغ ۲ مليون دولار أمريكي، وألزمت النادي بتحمل 70 % من تكاليف التحكيم، كما ألزم بدفع ۱۰,۰۰۰ فرنك سويسري كمساهمة في أتعاب اللاعب القانونية.

وأكد هاني زهران، المحامي، انتهاء النزاع القائم بين موكله اللاعب عبد الله السعيد والنادي الأهلي المصري، وذلك بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض المصرية لصالح اللاعب، لتنتهي بذلك جميع الدعاوى والادعاءات المقامة ضده سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS).

وتقدم النادي الأهلي بطعن بالنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم، إلا أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وتأييد حكم البطلان، لتُطوى بذلك نهائيا صفحة النزاع الطويل.