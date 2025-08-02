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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر الصور الأولى لحريق مطعم شهير بسوهاج.. إصابة 10شباب وأطفال

جانب من حريق المطعم بسوهاج
جانب من حريق المطعم بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهد مأساوي ومؤلم، حصل موقع صدى البلد على الصور الأولى للحريق الهائل الذي اندلع داخل مطعم شهير بمنطقة الشبان وسط مدينة سوهاج.

والذي أسفر عن إصابة 10 شباب، بينهم أطفال ومراهقون، إثر اختناقهم نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة والنيران التي التهمت المكان في دقائق معدودة، مُخلفة وراءها حالة من الذعر والحزن بين المواطنين.

حريق هائل داخل مطعم شهير بسوهاج

وعاشت سوهاج، مساء اليوم، لحظات من الرعب، بعدما اندفعت ألسنة اللهب من داخل المطعم، وسط محاولات الأهالي إنقاذ العاملين والمترددين على المكان، في مشهد أعاد للأذهان كوارث سابقة راح ضحيتها أبرياء كانوا يسعون فقط لكسب رزقهم أو لقضاء لحظة فرح.

ونُقل المصابون إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن أغلبهم من العاملين داخل المطعم، وهم:

"مريم ماجد إسحاق (20 عامًا)، محمد هاني جمال (22 عامًا)، أحمد جمال حسن (19 عامًا)، أحمد سعد أحمد (28 عامًا)، أحمد وفدي محمد (28 عامًا)، مروان عماد سيد (12 عامًا)، أحمد محمد حسانين (13 عامًا)، نادر جلال (18 عامًا)، أحمد عبد الباسط (26 عامًا)، وأحمد محمد حماد (12 عامًا)".

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحريق نشب داخل المطبخ وامتد إلى باقي أنحاء المطعم، مما تسبب في إصابات جماعية وسط صراخ واستغاثات من العاملين.

فيما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق، وبدأت أجهزة الأمن تحقيقًا موسعًا للوقوف على أسباب الحادث.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق مطعم

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