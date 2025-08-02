مستثمرو جمصة: نسعى لبناء اقتصاد إنتاجي حديث قائم على الشراكات الدولية

أكد المهندس أحمد إسماعيل صبرة، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري جمصة، التزام الجمعية بدورها كحلقة وصل بين المستثمرين والمؤسسات التمويلية المحلية والدولية، مشددًا على أن بناء اقتصاد إنتاجي حديث يتطلب الانفتاح على الخبرات العالمية والاستفادة من أدوات التمويل الذكي والدعم المؤسسي.

وأضاف صبرة أن الجمعية تعمل بالفعل مع شركاء التنمية الحاليين والمستقبليين لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن اللقاء الأخير مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل نموذجًا عمليًا لهذا التوجه.

وشارك في اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، من بينهم المهندس شريف علوان نائب الرئيس، والدكتور محمود أبو العزم أمين الصندوق، وكل من هالة أبوحلاوة، ربيع حجازي، والهادي قورة. كما حضر الاجتماع المهندس رجب يوسف عضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية، والعميد محمود مدير الجهاز التنفيذي بالمنطقة الصناعية بجمصة.

يُذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُعد من أبرز المؤسسات الدولية الداعمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول جنوب وشرق المتوسط، حيث يركز على تعزيز الشمول المالي والاقتصادي، وتهيئة بيئات أعمال أكثر مرونة وتنافسية.