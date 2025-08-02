كيف يتحرك الأهلي لتحصين إليو ديانج بعد إغراءات الخليج؟

كشف تقرير إعلامي عن تحركات إدارة النادي الأهلي لتجديد عقد النجم المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق.

وينتهي عقد أليو ديانج مع الأهلي بنهاية موسم 2025-2026، وذلك بهدف الحفاظ على خدماته ومنع رحيله بالمجان، وخاصة بعد العروض الخليجية التي تلقاها اللاعب مؤخرا.

ووفقًا لما ذكره برنامج ملعب أون عبر قناة أون سبورت، فقد عرض الأهلي على ديانج عقدًا جديدًا لمدة 3 مواسم، بقيمة تصل إلى 1.2 مليون دولار في الموسم، بالإضافة إلى حوافز ومكافآت قد ترفع إجمالي الراتب إلى 1.4 مليون دولار سنويًا.

وبهذا العرض، سيتساوى ديانج مع المغربي أشرف بن شرقي كأعلى اللاعبين أجرًا داخل صفوف الفريق.

وأكد التقرير أن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة، ويتبقى فقط موافقة اللاعب النهائية على العرض لإعلان التجديد رسميًا.