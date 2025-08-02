حاول ترضي الغلابة.. نجم الأهلي السابق يفاجئ الخطيب برسالة نارية

وجه مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، رسائل نارية إلى محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، وذلك بسبب حالة حمدي جمعة، نجم الفريق الأحمر السابق.

وقال مصطفى يونس، في تصريحات عبر منصة يوتيوب: "حمدي جمعة، حالته الصحية صعبة، هو بياخد من الأهلي 10 آلاف جنيه في الشهر، هل ده يكفيه أكل وشرب وعلاج ؟ في ناس لا ينتموا للنادي الأهلي بيقبضوا مئات الآلاف في الشهر، ويقولوا أصل مصطفى يونس بيكره الأهلي".

وأضاف: “عايز أقولك يا خطيب، حمدي جمعة في ظروف صعبة جدًا، لازم ناديه يقف جانبه، زي البيه اللي بياخد 250 ألف جنيه في الشهر”.

وتابع: “شوف حمدي جمعة، جبر الخواطر بالدنيا زي زي ما قولتلك قبل كده بص للعمال الغلابة اللي عندك، دعوة واحد من دول بالدنيا، حاول ترضي الغلابة اللي عندك في النادي”.