حريق يلتهم مركب رحلات على كورنيش رشيد.. والحماية المدنية تتدخل | شاهد

شهد كورنيش مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، نشوب حريق في أحد مراكب الرحلات النيلية، ما أدى إلى اشتعال النيران في المركب بالكامل وسط حالة من الذعر بين المواطنين المتواجدين في المكان.

حريق يلتهم مركب رحلات على كورنيش رشيد

انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمراكب المجاورة.

اقرأ أيضًا:

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق لم يُسفر حتى الآن عن وقوع إصابات، بينما تسبب في خسائر مادية جسيمة وجارٍ حصر التلفيات ومعرفة أسباب وظروف وملابسات الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.