قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025
الحكومة تخفض مستهدفاتها من الاستثمارات غير المباشرة نصف مليار جنيه
نزاع استمر لسنوات .. مصالحات الأزهر تنهي خصومة ثأرية في قنا
مصر ترفع رصيدها إلى 102 ميدالية في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر
الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء
نحو التصعيد.. ترامب يأمر بتمركز غواصات نووية قرب روسيا
محافظ بورسعيد يشدد على توفير بيئة آمنة للمواطنين خلال انتخابات الشيوخ
انفجار أسطوانة غاز بمطعم يتسبب في حريق وإصابات| تفاصيل مثيرة بالصور
منطقة السويس تستضيف اختبارات المرحلة الثالثة بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS
الديهي: مصر الجائزة الكبرى في صراع المنطقة.. وهذه رسالتي للمثقفين
رسميا.. الصفاقسي التونسي يعلن عودة علي معلول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انفجار أسطوانة غاز بمطعم يتسبب في حريق وإصابات| تفاصيل مثيرة بالصور

انفجار أسطوانة غاز
انفجار أسطوانة غاز
إسلام دياب

ليلة من الفوضى والهلع في قلب سوهاج، فجرها انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم غير مرخص، تلاه شجار دموي بين عمال محلات مأكولات، لينقلب أحد شوارع المدينة إلى ساحة طوارئ وسط ذهول الأهالي.

في تحرك عاجل، كلفت النيابة الإدارية بسوهاج فريقًا من النيابة للنزول إلى موقع الأحداث، ورصد حجم الإهمال الجسيم ومخالفة شروط السلامة داخل عدد من المحال التجارية، في وقت تعالت فيه تساؤلات الشارع: من المسؤول عن هذه الكارثة؟.

التفاصيل الكاملة كشفتها النيابة الإدارية، بعدما أعلنت النيابة الإدارية بسوهاج فتح تحقيق موسع في واقعتين منفصلتين شهدتهما مدينة سوهاج، الأولى انفجار أسطوانة غاز داخل أحد المطاعم، والثانية مشاجرة بين عاملين بعدد من المحال التجارية، مما أسفر عن إصابات وخسائر مادية.

وبحسب بيان النيابة، فإن الحريق نشب مساء الجمعة داخل مطعم يفتقر لاشتراطات السلامة داخل ممر ضيق يضم عددًا من المحال غير المرخصة، وأسفر عن إصابة عدد من المواطنين وامتداد النيران لواجهات محال مجاورة. وعلى الفور، أصدرت الجهة الإدارية قرارات غلق إداري للمحال المخالفة.

كما رصدت النيابة مشاجرة بين عاملين بمحلين للمأكولات والمشروبات بسبب خلاف على وضع الطاولات، نتج عنها إصابات بين المواطنين وإشغالات تعيق حركة المرور.

وأمر المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية – بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار عبد العال فرج وعضوية عدد من أعضاء النيابة، لمعاينة موقعي الحادث، وسماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة.

كما قررت النيابة استدعاء مسؤولي الوحدات المحلية، ومديرية القوى العاملة، والحماية المدنية للوقوف على المخالفات والتقصير في إجراءات الترخيص والسلامة.

وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على أوجه القصور وتحديد المسؤولين تمهيدًا لمحاسبتهم قانونيًا.

النيابة الإدارية سوهاج انفجار أسطوانة غاز اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقاول الهارب محمد علي

خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر

أرشيفية

تصرف أول أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئات

تنسيق

تنسيق المرحلة الأولى 2025.. درجات النظام الحديث أمام القديم

أم سجدة

نشر مقاطع مخلة.. ترحيل "أم سجدة" إلي قسم المقطم بعد قرار النيابة

تنسيق

‎كم درجة للقبول بكلية الإعلام 2025؟.. مؤشرات التنسيق المتوقعة لعلمي وأدبي

موعد بدء الدراسة في المدارس

موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم

سوزى الاردنية

القبض على البلوجر سوزى الأردنية داخل شقتها بالقاهرة الجديدة

أسباب وراء الإصابة بالصلع بعد إصابة الفنانة رحمة حسن

رحمة حسن تكشف معاناتها من الصلع.. تعرف على أسباب حدوثه؟

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

تكرم الجامعات المشاركة في مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات وأفضل المتطوعين

تنسيق الجامعات 2025

توقعات للطب 93.6%.. حاسبات وبيطري أماكن شاغرة في المرحلة الثانية بـ تنسيق الجامعات 2025

التضامن الاجتماعي

بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

بالصور

محمد رمضان يروج لفيلم أسد

محمد رمضان من فيلم "أسد"
محمد رمضان من فيلم "أسد"
محمد رمضان من فيلم "أسد"

بطعم زمان.. طريقة عمل الحواوشي البيتي بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل الحواوشي المصري
طريقة عمل الحواوشي المصري
طريقة عمل الحواوشي المصري

بعد انتقاله إلى نيوم السعودي.. من هو اللاعب الفرنسي سايمون بوابري

سايمون بوابري
سايمون بوابري
سايمون بوابري

المغربي أشرف حكيمي مهدد بالسجن 20 عاما .. اعرف السبب

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
أشرف حكيمي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

قرارات جديدة .. موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل

ايمان عبد اللطيف

عوائد يومية.. طرح شهادات ادخار جديدة في البنوك

ايمان عبد اللطيف

ليلة سقوط بلوجرز التيك توك | تفاصيل مثير واتهامات خطيـ.رة

رحلة أم مكة

رحلة أم مكة 500 جنيه فسيخ خلوها مليونيرة .. شاهد كيف غيرتها الشهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

المزيد