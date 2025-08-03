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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنطلق عبر هذا الرابط .. بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 في هذا الموعد

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
نهلة الشربيني

 

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد قليل موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعلن فيه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمُشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي.

وأوضحت أن المؤتمر سيعقد اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس الجاري في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

ومن المرجح أن تبدأ المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات خلال 72 ساعة من الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

ويتم التسجيل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

https://tansik.digital.gov.eg

التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025 / 2026، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، على أن تستمر المرحلة خلال الفترة من الثلاثاء 29 يوليو 2025 وحتى السبت 2 أغسطس 2025.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025 نظام حديث

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر، أي بنسبة 91.5%.

الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.44%.

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر، أي بنسبة 72.8%.

ويمكن للطلاب البدء في تسجيل رغباتهم من خلال الرابط الرسمي التالي:

https://tansik.digital.gov.eg

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