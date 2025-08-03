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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل نظر دعوى إبراهيم سعيد لضم ابنتيه لعرض الصلح بينهما

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
رامي المهدي

قررت محكمة مصر الجديدة لشؤون الأسرة، اليوم تاجيل أولى جلسات دعوى إبراهيم سعيد لاعب الكرة السابق، ضد طليقته وذلك لضم حضانة ابنتيه "جوليا" و"لي لي"، بعد بلوغهما السن القانوني لجلسة 21 سبتمبر لعرض الصلح.

وقال، محمد رشوان محامي الاعب ابراهيم سعيد، أن المحكمة قررت تأجيل  نظر دعوى ابراهيم سعيد لضم ابنتيه لجلسه ٢١ سبتمبر لعرض الصلح وتقرير النيابه وذلك كقرار  محكمه اسره النزهه.


كانت محكمة الأسرة قضت شطبت الدعوى المقامة ضد اللاعب السابق إبراهيم سعيد بحبسه، وذلك لغياب طليقته أو بناته أو ممثل قانوني عنهن.

من جانبها، قررت محكمة القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس إعادة مقتنيات وممتلكات لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، ومشغولاته الذهبية ومستنداته، وأوراقه الثبوتية بعد فك الحجز عليها في قضية الحجز على ممتلكاته بسبب قضية نفقة لصالح طليقته، وتأجيل القضية لجلسة 9 سبتمبر المقبل، لحضور بناته.

وخلال الجلسة السابقة، طالب محامي اللاعب، باستخراج شهادة رسمية من إدارة الكمبوند السكني الذي يقيم فيه موكله، تفيد بأن الوحدة التي تم توقيع الحجز عليها تعود ملكيتها إلى الشركة المالكة للكمبوند، وليست مملوكة لإبراهيم سعيد.

وأوضح الدفاع أن موكله لا يمتلك الوحدة السكنية، بل يقيم فيها بنظام الإيجار المفروش، مؤكدًا أن جميع المنقولات الموجودة داخل الشقة تتبع نفس الشركة وليست من ممتلكات اللاعب.


كانت محكمة الأسرة قضت شطبت الدعوى المقامة ضد اللاعب السابق إبراهيم سعيد بحبسه، وذلك لغياب طليقته أو بناته أو ممثل قانوني عنهن.

من جانبها، قررت محكمة القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس إعادة مقتنيات وممتلكات لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، ومشغولاته الذهبية ومستنداته، وأوراقه الثبوتية بعد فك الحجز عليها في قضية الحجز على ممتلكاته بسبب قضية نفقة لصالح طليقته، وتأجيل القضية لجلسة 9 سبتمبر المقبل، لحضور بناته.

وخلال الجلسة السابقة، طالب محامي اللاعب، باستخراج شهادة رسمية من إدارة الكمبوند السكني الذي يقيم فيه موكله، تفيد بأن الوحدة التي تم توقيع الحجز عليها تعود ملكيتها إلى الشركة المالكة للكمبوند، وليست مملوكة لإبراهيم سعيد.

وأوضح الدفاع أن موكله لا يمتلك الوحدة السكنية، بل يقيم فيها بنظام الإيجار المفروش، مؤكدًا أن جميع المنقولات الموجودة داخل الشقة تتبع نفس الشركة وليست من ممتلكات اللاعب.

محكمة مصر الجديدة تاجيل أولى جلسات دعوى إبراهيم سعيد لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد

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