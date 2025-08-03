بعد الرحيل عن الأهلي.. مفاجأة مدوية بشأن مستقبل وسام أبو علي

كشفت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي الحالي.

ورحل وسام أبو علي، عن النادي الأهلي في الميركاتو الحالي، في ظل وجود رغبة قوية لدى اللاعب بالانتقال إلى كولومبوس كرو الأمريكي، وتمت الموافقة على رحيل اللاعب.

ووفقًا لصحيفة "kuzeyekspres" التركية، فإن نادي طرابزون سبور التركي يواصل البحث عن دعم صفوف الفريق بمهاجم قوي في الميركاتو الصيفي، وتم طرح اسم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

وأشار إلى أن وسام أبو علي، أصبح هدفًا للانتقال إلى نادي طرابزون سبور التركي، ويرغب الفريق في الحصول على المهاجم على سبيل الإعارة.

واختتم أن المفاوضات بدأت بالفعل بين نادي طرابزون سبور وكولومبوس الأمريكي، مشيرًا إلى أن وسام أبو علي يرحب بفكرة اللعب في تركيا.