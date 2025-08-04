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الوطنية للانتخابات: لا شكاوى مؤثرة على سير انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: غلق صناديق الاقتراع وحفظها في أماكنها المخصصة لذلك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوطنية للانتخابات: غلق صناديق الاقتراع وحفظها في أماكنها المخصصة لذلك

الانتخابات
الانتخابات
عادل نصار

كشف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أخر تطورات اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالداخل، مشيرا إلى أن اليوم الأولي شهد إقبالا من الناخبين.


وتابع المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا"، مساء اليوم الاثنين، أنه تم غلق صناديق الاقتراع وحفظها في أماكنها المعدة لذلك.
فيما أدلى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بلجنته الانتخابية في مدرسة نهضة مصر الرسمية بـ6 أكتوبر.
وعقب إدلائه بصوته، دعا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المواطنين إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، والإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، لكي يكون المجلس القادم معبرًا عن إرادة المواطنين، خاصةً أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني وحق دستوري لجميع أبناء الشعب المصري.
وأوضح المهندس خالد عبدالعزيز أن المشاركة الفعّالة في الانتخابات تبعث برسالة إلى العالم أجمع وتعكس ما تعيشه مصر من أمن واستقرار، والتطلع إلى مستقبل أفضل للوطن، واستكمال مسيرة التنمية، وصولًا إلى تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة في شتى المجالات.

الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي صناديق الاقتراع مجلس الشيوخ الشيوخ 2025

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