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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كندة علوش توجةً رساله دعم مؤثرة لـ أنغام بعد وعكتها الصحية

انغام
انغام
ميرنا محمود

وجهت الفنانة كندة علوش  رسالة دعم للفنانة أنغام بعد تعرضها لوعكة صحية  سافرت على اثارها للخارج لتلقي العلاج في ألمانيا.

وكتبت كندة علوش، عبر ستوري حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: حبيبي قلبي و قلب كل الناس ربنا يطمنا و يطمن قلب محبينك عليكي وترجعلنا في صحة و سلامه في اقرب وقت. 


محمود سعد يطمئن الجمهور على حالة أنغام 
بينما طمأن الإعلامي محمود سعد جمهور الفنانة أنغام على حالتها الصحية، مشيراً أنها تمر بألم شديد لكنها ليست في خطر.

وكتب سعد عبر حسابه على "فيسبوك": "باتطمن على أنغام كل يوم منها أو من عمر ابنها.. هي لسه تعبانة وعندها ألم شديد.. هي هتكون في المستشفى لآخر الأسبوع إن شاء الله، فادعولها حتى تعبر هذه الأزمة الصحية العنيفة".

وتابع  محمود سعد : “حمد الله على سلامتك يا صديقتي الغالية جداً جداً.”

وقال: “رغم كل الأخبار الكتير المنشورة هنا وهناك.. الخبر الدقيق الصحيح إن أنغام الحمد لله (زي الفل).. اتكلمنا النهاردة أكتر من مرة، وهي بخير، وتخرج من المستشفى بكرة أو بعده بالكثير إن شاء الله.”

وأضاف أن أنغام طلبت منه أن يطمئن جمهورها ومحبيها، مؤكدًا أنه سيظهر في بث مباشر مساء اليوم الساعة السابعة ليكشف تفاصيل رحلتها العلاجية في ألمانيا.

وتابع: “أنغام شرحت لي حالتها الصحية بالتفصيل، والنهاردة الساعة 7 إن شاء الله هنعمل لايف مخصوص أقولكم فيه تفاصيل رحلة علاجها في ألمانيا ومحبتها الكبيرة ليكم.”

تصدرت المطربة انغام محركات البحث جوجل بعد تردد انباء عن اصابتها بمرض خبيث ليكشف بعدها الاعلامي محمود سعد التفاصيل الكاملة حول مرضها وخضوعها لعملية جراحية.

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