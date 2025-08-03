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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمود سعد يكشف آخر تطورات حالة أنغام الصحية: عندها ألم شديد

أنغام
أنغام
علا محمد

طمأن الإعلامي محمود سعد جمهور الفنانة أنغام على حالتها الصحية، مشيراً أنها تمر بألم شديد لكنها ليست في خطر.


وكتب سعد عبر حسابه على "فيسبوك": "باتطمن على أنغام كل يوم منها أو من عمر ابنها.. هي لسه تعبانة وعندها ألم شديد.. هي هتكون في المستشفى لآخر الأسبوع إن شاء الله، فادعولها حتى تعبر هذه الأزمة الصحية العنيفة".

وتابع  محمود سعد : "حمد الله على سلامتك يا صديقتي الغالية جداً جداً."

وقال: "رغم كل الأخبار الكتير المنشورة هنا وهناك.. الخبر الدقيق الصحيح إن أنغام الحمد لله (زي الفل).. اتكلمنا النهاردة أكتر من مرة، وهي بخير، وتخرج من المستشفى بكرة أو بعده بالكثير إن شاء الله."

وأضاف أن أنغام طلبت منه أن يطمئن جمهورها ومحبيها، مؤكدًا أنه سيظهر في بث مباشر مساء اليوم الساعة السابعة ليكشف تفاصيل رحلتها العلاجية في ألمانيا.

وتابع: "أنغام شرحت لي حالتها الصحية بالتفصيل، والنهاردة الساعة 7 إن شاء الله هنعمل لايف مخصوص أقولكم فيه تفاصيل رحلة علاجها في ألمانيا ومحبتها الكبيرة ليكم."


تصدرت المطربة انغام محركات البحث جوجل بعد تردد انباء عن اصابتها بمرض خبيث ليكشف بعدها الاعلامي محمود سعد التفاصيل الكاملة حول مرضها وخضوعها لعملية جراحية.

الإعلامي محمود سعد الفنانة أنغام المطربة انغام تصدرت المطربة انغام محركات البحث جوجل اصابه انغام بورم خبيث

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