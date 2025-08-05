أحمد موسى: الاحتلال الإسرائيلي حصل على موافقة ترامب باحتلال غزة

يقدم الإعلامي أحمد موسى بثا مباشرا في حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد.





ومن المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي» عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحتين الإقليمية والدولية.

كما يناقش انتخابات مجلس الشيوخ، المقامة يومي الاثنين والثلاثاء.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي أكد أن معبر رفح الفلسطيني مغلق من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكمل أن الاحتلال الاسرائيلي اتخذ قرارا باحتلال قطاع غزة وحصلوا على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.