مستقبل وطن: وعي سياسي لشباب الإسكندرية بأهمية المشاركة في انتخابات الشيوخ

أشاد محمد سعيد جويلي أمين لجنة الشباب بحزب مستقبل وطن في الإسكندرية، بالإقبال الكبير والملاحظ للشباب على المشاركة في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ .



وأضاف جويلي، في مداخلة هاتفية، عبر قناة إكسترا نيوز، أن أمانة الشباب التابعة للحزب تابعت سير الانتخابات في 18 قسمًا بمحافظة الإسكندرية، ولاحظت كثافة واضحة في الحضور خاصة في مناطق وسط وغرب المدينة، مع مشاركة مكثفة لفئة الشباب أمام اللجان الانتخابية.



وتابع، أنّ هذا التواجد الشبابي الواسع يعكس وعيًا متزايدًا لدى الشباب بأهمية المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن الشباب ينظمون أنفسهم عبر الجروبات الشبابية والجامعية لتشجيع بعضهم البعض على النزول والتصويت، ما يدل على تضافر الجهود داخل أوساط الشباب لتأكيد دورهم في العملية الديمقراطية.



وفيما يتعلق بمختلف الفئات المشاركة، أوضح جويلي أن الإقبال لم يقتصر على الشباب فقط، بل شهدت اللجان أيضًا حضورًا من النساء وكبار السن، إلا أن الشباب كانوا الفئة الأبرز من حيث الكثافة والحماس، مما يؤكد التزامهم بالمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.