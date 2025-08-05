قاضٍ يساعد مسنة على الإدلاء بصوتها في انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ .. صور

في مشهد إنساني راقٍ، حرص المستشار محمد زكي، رئيس لجنة مصطفي أبو شعيشع برية دار السلام بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وأحد القضاة المشرفين على لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025، على مساعدة سيدة مسنة من غير القادرين على الحركة في الإدلاء بصوتها، وذلك بعد علمه بإصرارها على الإدلاء بصوتها في الانتخابات.

وجاءت السيدة المسنة، إلي اللجنة على كرسي متحرك، وتوجه رئيس اللجنة باتخاذ إجراء إنساني راقٍ، بعد أن خرج إلى السيدة المسنة، وأتم إجراءات تصويتها في مكانها وفقًا للضوابط القانونية.

وتواصلت فعاليات اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، وسط إقبال ملحوظ من الناخبين، خاصة من فئة الشباب والنساء، الذين تقدموا الصفوف للمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي.

وجرى تخصيص أماكن مريحة ومناسبة لكبار السن وذوي الهمم، مع توفير كافة سبل الراحة التي تيسر على المواطنين أداء واجبهم الانتخابي، وتستمر عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، تحت إشراف قضائي كامل، لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.