وزير الزراعة: ناشدتُ المزارعين في جميع المحافظات بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أن الإقبال الذي رأيته على إنتخابات مجلس الشيوخ كان عظيم، ويدل على ان الشعب المصري أصبح لديه وعي كبير بأهمية المشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ.

وقال علاء فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "برلمان الوطن"، عبر فضائية “المحور”، أنه ناشدتُ المزارعين في جميع المحافظات بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مؤكدا ان اقبال الشباب هي أهم مشاهد إنتخابات مجلس الشيوخ ويدل على إلتفات الشعب المصري حول القيادة السياسية.

وتابع وزير الزرعة وإستصلاح الأراضي، أ،ه صدرنا أكثر من 6 ملايين طن من الحاصلات الزراعية خلال الشهور الماضية، مؤكدا أنه فتحنا أسواق مختلفة للمنتجات المصرية الزراعية ومنها اليابان

وأشار علاء فاروق إلى أن المنتج المصري الزراعي أصبح مطلوبا في السوق الأوروبية، مؤكدا أنه بدأنا في زراعة مننتجات لم تكن متاحة من قبل ذلك في السوق المصرية.

