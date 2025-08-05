الأقصر.. زيادة الإقبال على لجان انتخابات مجلس الشيوخ

شهدت محافظة الأقصر مساء اليوم تزايدًا ملحوظًا في أعداد الناخبين أمام عدد من اللجان الانتخابية، وسط حالة من الحماس الشعبي للمشاركة في العملية الديمقراطية.

ومن أمام لجنة مدرسة الشهيد حسن محمد جلال بقرية البعيرات غرب الأقصر، تكدس المواطنين بشكل لافت واصطفافهم في طوابير امتدت لعشرات الأمتار، انتظارًا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتزايد الإقبال بشكل ملحوظ مع دخول الساعات الأخيرة من اليوم، حيث خرج المواطنون من منازلهم عقب غروب الشمس وازدادت الطوابير أمام اللجان، خاصة من فئات الموظفين وأرباب الأسر الذين حرصوا على أداء واجبهم الانتخابي قبل غلق الصناديق.

وتعمل قوات التأمين بالتنسيق مع الجهات التنفيذية على تنظيم عملية الدخول إلى اللجان، وسط تواجد أمني مكثف، وإجراءات احترازية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ودون معوقات.