محافظ الأقصر ينعى ضحايا حادث ترعة أصفون أثناء توجههم للعمل باللجان الانتخابية

نعى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، شهداء الواجب الذين توفوا صباح اليوم الثلاثاء، إثر حادث أليم أثناء توجههم لأداء واجبهم الوطني ضمن سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ ، بمركز إسنا جنوب المحافظة.

وأسفر الحادث عن مصرع المواطن أشرف عبد الرحمن عبد الكريم (48 عامًا)، الموظف بالتأمينات الاجتماعية بمدينة إسنا، وزوجته نهال محمد عبده (38 عامًا)، الموظفة بمحكمة إسنا، غرقًا داخل سيارتهما بعد سقوطها في ترعة أصفون بالمنطقة الواقعة بين كوبري .

كانت الفقيدة مكلفة بالعمل كمندوبة في اللجنة الفرعية رقم 100 بقرية كومير، وبرفقتها زوجها الذي كان يقود السيارة لتوصيلها إلى مقر اللجنة لأداء مهام العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.