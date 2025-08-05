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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع سيدة وزوجها غرقًا في ترعة أصفون أثناء توجهها للعمل في انتخابات الشيوخ بالأقصر

زوج الضحية
زوج الضحية
شمس يونس

شهد مركز إسنا بمحافظة الأقصر ، صباح اليوم الثلاثاء حادثًا أليمًا، أسفر عن مصرع سيدة وزوجها غرقًا داخل سيارتهما، بعد سقوطها في ترعة أصفون، أثناء توجههما للمشاركة في مهام العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة أصفون، في المنطقة الواقعة بين كوبري الحميدان وكوبري الدير بحري بدائرة المركز، ووجود حالتي وفاة داخل المركبة.

وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع السيدة "نهال محمد عبده" 38 عامًا، كانت مكلفة بالعمل كمندوبة في اللجنة الفرعية رقم 100 بقرية كومير، وبرفقتها زوجها "أشرف عبد الرحمن عبد الكريم" 48 عامًا، الذي كان يقود السيارة لتوصيلها إلى مقر اللجنة.

وأوضحت التحريات ، أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة وسقوط السيارة في مياه الترعة، ما تسبب في غرق الضحيتين داخل السيارة قبل أن يتمكن الأهالي من التدخل.

تم انتشال الجثتين بواسطة قوات الإنقاذ، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى إسنا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيق في الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وتسبب الحادث في حالة من الحزن بين الأهالي، خاصة أنه وقع خلال تأدية واجب وطني ضمن سير العملية الانتخابية بمركز إسنا جنوب الأقصر.

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