قطار ينهي حياة شاب أثناء عبوره مزلقانا بالأقصر

لقي شاب يبلغ من العمر 15 عامًا مصرعه اليوم الإثنين، أسفل عجلات قطار أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد من مزلقان غير مخصص للمشاة بقرية الحليلة التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث دهس قطار لشاب في مقتبل العمر، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث

وبالفحص تبين أن الشاب حاول العبور من نقطة غير آمنة، بالتزامن مع قدوم القطار بسرعة كبيرة، ما أسفر عن اصطدامه المباشر به ووفاته في الحال

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة