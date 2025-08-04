محافظ الأقصر: انتظام العملية الانتخابية وتسهيلات كاملة للناخبين

قال المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، إن العملية الانتخابية في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تسير بسلاسة دون أي معوقات، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 147 لجنة فرعية موزعة على مختلف المراكز.

وأوضح المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، في تصريحات مع محمد محروس مراسل قناة «إكسترا نيوز»، خلال تفقده لجنة مدرسة وادي الملكات، أنه زار عددًا من اللجان في مركز الطود للاطمئنان على جاهزيتها، وسيتابع باقي اللجان في مراكز البياضية والقرنة في وقت لاحق.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة على تواصل مستمر مع جميع اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية أولاً بأول، لافتًا إلى أن جميع الجهات المعنية – من صحة، وإسعاف، ودفاع مدني – على أتم الاستعداد لتوفير الدعم الكامل.

ودعا محافظ الأقصر المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن «صوت كل مواطن مهم ويسهم في دعم المسار الديمقراطي والتنمية الوطنية».