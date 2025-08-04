زوجة مصطفى محمد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام

نشرت حياة حسن، زوجة لاعب منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي مصطفى محمد، صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة لافتة أثارت إعجاب متابعيها.

وارتدت حياة في الصور فستانًا أنيقًا بلمسة جريئة، مع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها وجمالها الطبيعي، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، حيث أشاد الكثيرون بذوقها الرفيع وأناقتها اللافتة.

خسر فريق نانت من نظيره أنجيه، بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، استعدادًا للموسم الجديد.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري مصطفى محمد، في خط الهجوم.