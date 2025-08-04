فى الفترة المسائية.. محافظ الأقصر يتفقد عدداً من اللجان الانتخابية

تفقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، عدداً من لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025، فى الفترة المسائية بمدن الأقصر والبياضية ، والتى تجرى فعالياتها على مدار اليوم والغد، للتأكد من توفير الأجواء المناسبة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان في سهولة ويسر ، وللوقوف على سير العملية الانتخابية .

بدأت جولة محافظ الأقصر، بتفقد اللجنة الفرعية رقم (36) ، بمدرسة الزناقطة الإبتدائية المشتركة، ثم تفقد اللجنة الفرعية رقم (19)، ومقرها مركز شباب الحبيل ، كما تفقد لجنة رقم (1) بمدرسة عمار بن ياسر للتعليم الاساسي بالبياضية .

وأعرب محافظ الاقصر، عن شكره وتقديره لكافة المواطنين لروحهم الوطنية، وحثهم بضرورة استمرار المشاركة الإيجابية في التصويت بكل حرية على مدار ساعات اليوم والغد.

وأشار محافظ الأقصر إلى إنعقاد غرفة عمليات على مدار ٢٤ ساعة في الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والوحدات المحلية، لسرعة التواصل ومتابعة الأحداث أولاً بأول وحل المشكلات ـ إن وجدت ـ فور حدوثها.

وأكد محافظ الأقصر أنه لم يتم رصد أي مشكلات من قبل الناخبين، مما يؤكد الوعي السياسي للمواطنين الناخبين على مدار اليوم الأول من الإنتخابات.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، وعبد الخالق حسين رئيس مركز ومدينة البياضية.