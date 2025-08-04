في أول أيام انتخابات الشيوخ.. محافظ الأقصر يتفقد لجان التصويت بالطود

تابع المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ في يومها الأول، حيث تفقد عدداً من اللجان الانتخابية بمركزي الطود والأقصر.

بدأ المحافظ جولته بتفقد لجنة رقم (7) بمدرسة التحرير الثانوية بالعديسات بحري التابعة لمركز ومدينة الطود، ثم توجه إلى لجنة رقم (3) بمدرسة وادي الملكات بمدينة الأقصر، للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية.

وخلال جولته، شدد محافظ الأقصر على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات، مؤكداً أن التصويت حق دستوري أصيل لكل مواطن، ووجّه نداءً لأبناء المحافظة بضرورة النزول للإدلاء بأصواتهم، مشيراً إلى أن كل صوت له دور مؤثر في العملية الديمقراطية.

رافق المحافظ في جولته أحمد حسن، رئيس مركز ومدينة الطود، واللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر.