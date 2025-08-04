الأقصر ترفع شعار الانضباط في أول أيام التصويت.. والمحافظ يتابع على مدار الساعة

تحولت غرفة العمليات المركزية بمحافظة الأقصر إلى خلية نحل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مع انطلاق ماراثون التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث تابع المحافظ المهندس عبد المطلب عمارة بنفسه انتظام عمل اللجان الانتخابية وتدفق الناخبين في مختلف المراكز، مؤكدًا على الجاهزية الكاملة والتدخل الفوري لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانضباط.

ورافقه خلال الجولة الدكتور هشام أبو زيد خالد، نائب المحافظ، حيث استعرض المحافظ تقارير لحظية حول انتظام فتح اللجان في مواعيدها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على أهمية التحرك الفوري لحل أي مشكلة ميدانية، وضمان توفير كل سبل الراحة والتيسير أمام المواطنين خلال عملية التصويت.

وأكد محافظ الأقصر خلال متابعته، على حيادية الأجهزة التنفيذية وضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مع الالتزام التام بكافة التعليمات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضم غرفة العمليات قيادات تنفيذية وأمنية في مقدمتهم أحمد وزيري، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، و محسن الشامي، مدير الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، إضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية، لمتابعة الحدث أولاً بأول على مدار الساعة، والتعامل السريع مع أي مستجدات.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الأقصر على تقديم نموذج إداري وتنظيمي متميز خلال هذا الاستحقاق الدستوري المهم، بما يعكس الوعي المجتمعي للمواطنين