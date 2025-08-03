محافظ الأقصر يستقبل وفد اتحاد بشبابها ومبادرة مساجدنا حياة ويؤكد دعمه للمبادرات المجتمعية الفعالة

استقبل المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، فضيلة الشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدداً من القائمين على اتحاد "بشبابها"، بينهم يوسف شعبان رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور محمد عطية منسق مبادرة "مساجدنا حياة".

وخلال اللقاء، استعرض القائمون على الأتحاد المبادرة وأهدافها، التي تتمثل في تحويل المساجد إلى مراكز تنمية مجتمعية متكاملة تعمل منذ صلاة الفجر وحتى صلاة العشاء، بما يسهم في تعزيز دور المسجد في بناء مجتمع ثقافي وديني وعلمي، وترسيخ القيم والمبادئ لبناء الإنسان الجديد.

وأوضح ممثلو المبادرة أن المرحلة الأولى ستنطلق في عشر محافظات، بمعدل مسجد واحد بكل محافظة، لتكون نموذجاً يحتذى به في تعميم الفكرة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر بالمبادرة، مؤكداً أن الهدف الأساسي من أي مبادرة هو المصداقية في العمل، مشيداً بالتنسيق القائم بين المديريات المعنية والمجالس القومية المتخصصة، والإدارات المختلفة لدعم إنجاح المبادرة. كما وجه المحافظ بتقديم كافة سبل الدعم لمبادرة "مساجدنا حياة" واتحاد "بشبابها".