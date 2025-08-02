الأقصر...تحرير 733 محضرا ومخالفة تموينية خلال شهر يوليو

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر عن مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر شهر يوليو 2025 وذلك بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين و التجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق و الأنشطة التموينية.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه بالنسبة لقطاع المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق فقد تم صرف 82 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2,6 مليون رغيف/ يوم من خلال عدد 310 مخبز بلدي مدعم، وصرف كمية قدرها 3961 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من خلال عدد 550 مستودع دقيق خلال هذا الشهر.



وبالنسبة لشئون التموين فقد تم صرف مقررات شهر يوليو 2025 سلع تموينية بنسبة 99 % بموجب البطاقات التموينية، وصرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 405 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 22461 بطاقة تموينية ، قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.

وبالنسبة لقطاع المواد البترولية والبوتاجاز، فقد تم استمرار عمل محطات الخدمة بالأسعار الجديدة المقررة بدون أي مشاكل أو عوائق ورصد توفر جميع المواد البترولية "سولار ، بنزين بأنواعه "على مستوى المحافظة، كما لم ترد أي شكاوي في هذا الشان ، وعمل مستودعات البوتاجاز كما استمر انتظام عمل مصنع تعبئة البوتاجاز.

وبالنسبة لقطاع الشكاوي فقد تم الرد على اجمالي 48 شكوى مقدمة ببوابة منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة (مجلس الوزراء ) بمعدل انجاز قياس اداء100 % والجهات الاخرى المختلفة خاصة ببطاقات تموينية , اضافة ابناء مواليد , مخابز – مستودعات بوتاجاز، وغيرها.

وبالنسبة لموسم توريد القمح فقد تم توريد كميات قدرها 25415,533 طن على مستوى المحافظة بالإضافة إلى 312,215 طن تقاوي خارج المحافظة من بداية موسم التوريد 15/4/2025 حتى نهاية عمل يوم 31/7/2025.

وبالنسبة للجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق فقد تم تحرير اجمالي عدد 733 محضر ومخالفة تموينية وذلك على النحوية التالي :

في مجال المخابز تم تحرير عدد 318 مخالفة تموينية ( انتاج خبز غير مطابق للمواصفات– انتاج خبز ناقص الوزن - عدم وجود ميزان - عدم وجود قائمة تشغيل – تصرف المخابز في الدقيق – عدم اعطاء بون صرف - عدم نظافة مخبز - عدم وجود سجلات .. وغيرها).

في مجال الاسواق تم تحرير عدد 399 محضر تمويني ( سلع منتهية الصلاحية - عدم اعلان عن الاسعار- عدم وجود فواتير– ادارة منشأة بدون ترخيص - بيع ازيد من السعر – غلق بدالين تموينين في المواعيد الرسمية .. وغيرها ).

وفي مجال المواد البترولية فقد تم تحرير اجمالي عدد 16 محضر تمويني (عدم انتظام القيد في سجل 21 بترول – عدم اعلان مستودعات بوتاجاز).

وجاءت أبرز المحاضر والأحراز والمضبوطات كالتالي:

1 طن فراخ وكبد منتهية الصلاحية

1 طن سلع غذائية بدون فواتير

775 علبة سجائر بدون فواتير

700 كجم سكر ناقص الوزن

تصرف المخابز البلدية في كميات قدرها 6 طن دقيق بلدي مدعم.

كما تم ضبط كمية قدرها 8.5 طن سماد زراعي محظور التداول بالأسواق، ضبط كمية قدرها 4 طن دقيق بلدي مدعم محظور التداول بالأسواق.

ضبط كمية قدرها 485 لتر بنزين 80 محظور التداول بالاسواق .

وبالنسبة لمجال أسواق الخضر والفاكهة والسلع الاساسية فإنه تم التأكد من توفر جميع الخضر والفاكهة بما يتناسب مع كافة احتياجات المواطنين وباسعار تختلف نتيجة لآليات السوق الحر مع انخفاض نسبي في بعض اسعار السلع وبما لا يؤثر على إتاحة وتوفر تلك السلع .