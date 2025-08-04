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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يعتمد المرحلة الثانية من تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني

محافظ الأقصر يعتمد المرحلة الثانية من تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني
محافظ الأقصر يعتمد المرحلة الثانية من تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني
شمس يونس

اعتمد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية من تنسيق التعليم الثانوي العام والفني للعام الدراسي الجديد، وذلك بحضور الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وحددت المحافظة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الثانوي العام بـ 225 درجة، بينما سيتم قبول نسبة 25% من الطلاب بنظام خدمات الثانوي العام بكل إدارة تعليمية، وفقًا للقرار الوزاري المنظم لذلك.

وفيما يخص التعليم الفني، جاء الحد الأدنى للقبول كالتالى التعليم الفندقي: 215 درجة.

التعليم الصناعي:مدرسة الأقصر الميكانيكية بنين وإسنا الصناعية بنين: 200 درجة.

مدرسة الدير الصناعية المشتركة: 190 درجة.

مدارس الأقصر الزخرفية والعشي الصناعية وأرمنت الزخرفية والديمقراط الصناعية بنات: 160 درجة.

التعليم التجاري:

مدارس الأقصر التجارية بنات، أرمنت التجارية المشتركة، إسنا التجارية بنات: 185 درجة.

مدرسة العديسات التجارية المشتركة: 180 درجة.

مدارس الأقصر التجارية بنين، العشي التجارية المشتركة، البياضية التجارية المشتركة، إضافةً إلى الفصول الملحقة بمدارس المريس التجارية، ابن الجراح التجارية، الضبعية التجارية، كوم البعيرات التجارية، ونجع حبشي التجارية: 177 درجة.

التعليم الزراعي: 165 درجة.

كما تم تحديد الحد الأدنى للقبول بنظام الخدمات بمدارس التعليم الصناعي ليكون:

مدارس الأقصر الميكانيكية بنين، إسنا الصناعية بنين، أرمنت الميكانيكية بنين، أرمنت الصناعية بنات، العديسات الصناعية المشتركة، الدير الصناعية المشتركة، والحاجات الطبيعية الصناعية المشتركة: 160 درجة.

مدارس أرمنت الزخرفية بنين والديمقراط الصناعية بنات: 145 درجة.


أما الحد الأدنى للقبول بنظام الخدمات بمدارس التعليم الزراعي (إسنا الزراعية، الشهيد مصطفى حجاجي الزراعية، القرنة الزراعية، أرمنت الزراعية) فقد بلغ 145 درجة.

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