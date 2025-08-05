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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيدات يتصدرن المشهد في اليوم الثاني من انتخابات الشيوخ بالأقصر

اصطفاف السيدات امام اللجان الانتخابية
اصطفاف السيدات امام اللجان الانتخابية
شمس يونس

تواصلت لليوم الثاني على التوالي، فعاليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر، وسط أجواء من الحماس والمشاركة الإيجابية من مختلف الفئات العمرية، وخاصة من السيدات.

ومن أمام لجنة الشهيد محمد محمود خميس بقرية الحلة التابعة لمركز إسنا، اصطفت النساء في طوابير أمام المقر الانتخابي منذ  الصباح في مشهد يعكس وعي المرأة الصعيدية وحرصها على أداء دورها الوطني والمشاركة في رسم ملامح المستقبل السياسي.

ويخوض الناخبون في محافظة الأقصر تجربتهم الديمقراطية عبر 147 لجنة فرعية موزعة على مختلف المراكز، حيث يبلغ إجمالي من يحق لهم التصويت 915 ألفا و860 ناخبًا وناخبة، ويشرف على العملية 150 قاضيًا، إلى جانب لجنة مركزية لمتابعة سير الانتخابات، مدعومة بجهود نحو 800 موظف من الجهات المعنية لضمان انتظام التصويت وسهولة الإجراءات.

وشهد محيط اللجان الانتخابية  تنظيمًا جيدًا، وسط تواجد أمني لتسهيل دخول وخروج الناخبين، بينما حرص بعض الأهالي على اصطحاب كبار السن ومساعدتهم في الوصول إلى اللجنة للإدلاء بأصواتهم.

وتستمر عمليات التصويت داخل لجان محافظة الأقصر وسط متابعة ميدانية من الأجهزة التنفيذية وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات.

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