لا دواء مفقود بعد اليوم.. تحركات عاجلة لمتابعة توافر العلاج بالأقصر

خطوات متواصلة تقودها هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر لضمان وصول الدواء لكل مستحق داخل وحدات ومستشفيات التأمين الصحي الشامل، وسط متابعة يومية يقودها الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عقدت لجنة الدواء اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف الدوائي داخل المنشآت الصحية، والتأكد من توافر الأصناف العلاجية دون نقص أو تأخير.

وأكد مدير الفرع أن اللجنة المعنية تتابع يوميًا حركة المخزون وتعمل على رصد الاحتياجات بدقة، مع التحرك الفوري لسد أي عجز قد يظهر في أي منشأة، مشيرًا إلى أن الجهود الأخيرة أثمرت عن توفير كميات من الأدوية الحيوية التي كانت تمثل ضغطًا على بعض الوحدات.

وشدد الدكتور محمد شعبان على أن المتابعة اليومية لموقف الدواء تمثل أولوية لا تقبل التأجيل، وذلك لضمان تقديم خدمة علاجية آمنة وكاملة تحفظ حق كل مواطن في العلاج المنتظم والمستقر.