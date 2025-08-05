رئيس جامعة الأقصر تدلي بصوتها في لجنة مدرسة نجع جاد الكريم الابتدائية ..صور



أدلت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، بصوتها صباح اليوم في لجنة مدرسة نجع جاد الكريم الابتدائية بالمحافظة، مشارِكةً في الاقتراع ضمن فعاليات انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقالت الدكتورة صابرين في تصريح لها بعد الإدلاء بصوتها: أجريت اليوم بواجب وطني أصيل، وأشجع كافة المواطنين على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق السياسي الهام.

وأضافت إن المشاركة اليوم ليست مجرد صوت، بل رسالة تؤكد اهتمامنا بديمقراطية ناضجة ومسيرة وطنية قوية.

ودعت رئيس جامعة الأقصر كل أبناء الأقصر وجميع المصريين إلى المشاركة بوعي ومسؤولية، فصوتك هو صوت لوطن، مؤكدة أن الانتخابات سبيل لتعزيز الاستقرار ودعم التنمية الشاملة.