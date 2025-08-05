هتافات تحيا مصر وتسلم الأيادي.. مسيرة نسائية حاشدة في الأقصر لدعم انتخابات الشيوخ

شهدت قرية القبلي قامولا التابعة لمركز القرنة غرب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، مسيرة نسائية حاشدة شاركت فيها سيدات وفتيات من مختلف الأعمار، بهدف دعم انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وحث الأهالي على النزول والمشاركة في التصويت.

وانطلقت المسيرة من شوارع القرية وسط أجواء حماسية، حيث رفعت المشاركات الأعلام المصرية ورددن هتافات وطنية من بينها: "تحيا مصر"، و"تسلم الأيادي"، في مشهد يعكس وعي نساء القرية بأهمية دورهن في دعم الاستحقاقات الوطنية.

وأكدت المشاركات أن صوت المرأة في الانتخابات يمثل رسالة دعم للدولة المصرية، وأن مشاركة أهالي القرى لا تقل أهمية عن المدن، بل تمثل ركيزة حقيقية في نجاح أي عملية انتخابية.

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر، والتي تُجرى داخل 147 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل من 150 قاضيًا، وبمشاركة نحو 800 موظف، حيث يحق لـ915 ألف ناخب وناخبة الإدلاء بأصواتهم.

وتواصل اللجان استقبال الناخبين وسط استعدادات مكثفة من الجهات التنفيذية والأمنية لضمان انتظام العملية الانتخابية وتوفير الأجواء المناسبة للمشاركة الفعالة.