الأنبا يواقيم يشارك في انتخابات الشيوخ بالأقصر: صوتنا رسالة أمل ودعم للدولة

شهدت لجنة مدرسة عزبة الخزان الابتدائية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم، إدلاء نيافة الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط ترحيب حافل من المواطنين والقائمين على اللجنة.

وحرص نيافته على الحضور برفقة وفد كنسي، في مشهد يعكس روح التلاحم الوطني والمشاركة الفعالة من كل أطياف المجتمع المصري، دعمًا لمسار الدولة الديمقراطي وتعزيزًا لقيم الانتماء.

وأكد الأنبا يواقيم عقب الإدلاء بصوته أن "المشاركة في الانتخابات واجب وطني ورسالة أمل.. صوتنا أمانة في أعناقنا من أجل استقرار الوطن وبناء المستقبل"، داعيًا جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة الفعالة في الاستحقاقات الوطنية.

وأضاف: "وجودنا في اللجان الانتخابية اليوم ليس إجراءً روتينيًا، بل هو تأكيد على دعم الدولة المصرية في مسيرتها نحو التنمية والاستقرار".

ويأتي ذلك وسط مشهد انتخابي نشط تشهده مدينة إسنا في اليوم الثاني من التصويت، حيث واصلت اللجان استقبال الناخبين من مختلف الفئات، مع توفير تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الهمم، في أجواء تسودها الوطنية والإصرار على صنع المستقبل.