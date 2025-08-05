سكرتير عام محافظة الأقصر يتابع انتخابات مجلس الشيوخ بغرفة عمليات الشبكة الوطنية

تنفيذا لتعليمات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، تابع أحمد وزيرى ، سكرتير عام محافظة الأقصر، سير العملية الانتخابية في يومها الثاني ، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة .

وشدد وزيرى على تنفيذ توجيهات محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة واللحظية لكل ما يخص العملية الانتخابية، وتهيئة مناخ انتخابي آمن وشفاف يُحفز المواطنين على المشاركة الإيجابية والفاعلة.

وخلال المتابعة، حرص سكرتير عام محافظة الأقصر على توجيه كلمة تحفيزية للعاملين بغرفة العمليات، مثمنًا الجهود المبذولة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، ومشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به الشبكة الوطنية في الربط اللحظي بين جميع الجهات المعنية وتيسير سرعة الاستجابة لأي طارئ أو شكوى.