النائب محمد حمزة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025.. ويشيد بإقبال المواطنين

أدلى النائب محمد حمزه، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة من المواطنين في مختلف المحافظات تعكس وعيًا وطنيًا متقدمًا وثقة متجددة في مؤسسات الدولة المصرية.

وشهدت اللجنة التي صوت بها النائب حمزه تفاعلًا إيجابيًا من المواطنين، وسط أجواء اتسمت بالجدية والالتزام، حيث حرص على تحية الناخبين وتشجيعهم على مواصلة التوافد إلى صناديق الاقتراع لأداء واجبهم الدستوري.

وفي تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، أكد النائب محمد حمزه أن الإقبال الملحوظ من أبناء الشعب المصري في اليوم الأول من التصويت هو تجسيد عملي لإرادة شعب واعٍ يؤمن بأهمية المشاركة السياسية، ويسعى إلى دعم الاستقرار واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وقال حمزه: "ما لمسناه اليوم من حضور جماهيري واسع داخل اللجان، ليس فقط في الإسكندرية ولكن على مستوى الجمهورية، يمثل رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري لا يتخلى عن مسؤولياته، ويقف دائمًا في الصفوف الأولى حين يتعلق الأمر بمستقبل الوطن".

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن والقائمة الوطنية من أجل مصر يعوّلان على هذه الروح الإيجابية في استكمال خطوات العمل السياسي والمجتمعي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن وعي المواطنين هو صمام أمان الدولة ومصدر قوتها الحقيقية.

واختتم النائب محمد حمزه تصريحاته بتوجيه التحية لكل من شارك في العملية الانتخابية، مشددًا على أن صوت كل مواطن هو خطوة في طريق ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة، وتعزيز الاستقرار الوطني.