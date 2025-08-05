قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف: قانون الإيجار القديم الجديد يسري على العيون الوقفية التابعة للوزارة بلا استثناء
وفاة 4 أشخاص في تحطم طائرة تابعة للحماية المدنية الجزائرية
وفاة مدير الكرة بنادي بورتو البرتغالي
بعد تعرضه للإغماء.. نقيب المهن التمثيلية يكشف الحالة الصحية للفنان محمد صبحي
رئيس الوطنية للانتخابات: المواطن المصري الداعم الحقيقي للدولة
بعد انتهاء التصويت وغلق اللجان.. بدء فرز أصوات الناخبين بـ انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: الهيئة وحدها المختصة بإعلان نتائج انتخابات الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ 2025| إقبال كثيف في اللحظات الأخيرة.. وتوقعات بمد التصويت ببعض اللجان
أحمد موسى يفضح ملفات إخوانية لتنفيذ مخطط التهجير
رئيس الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل
البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ و البيض اليوم الثلاثاء
بث مباشر| أحمد موسى يكشف أقوى تصريح للرئيس السيسي عن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب محمد حمزة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025.. ويشيد بإقبال المواطنين

محمد حمزة
محمد حمزة
عبد الرحمن سرحان

أدلى النائب محمد حمزه، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة من المواطنين في مختلف المحافظات تعكس وعيًا وطنيًا متقدمًا وثقة متجددة في مؤسسات الدولة المصرية.

وشهدت اللجنة التي صوت بها النائب حمزه تفاعلًا إيجابيًا من المواطنين، وسط أجواء اتسمت بالجدية والالتزام، حيث حرص على تحية الناخبين وتشجيعهم على مواصلة التوافد إلى صناديق الاقتراع لأداء واجبهم الدستوري.

وفي تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، أكد النائب محمد حمزه أن الإقبال الملحوظ من أبناء الشعب المصري في اليوم الأول من التصويت هو تجسيد عملي لإرادة شعب واعٍ يؤمن بأهمية المشاركة السياسية، ويسعى إلى دعم الاستقرار واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وقال حمزه: "ما لمسناه اليوم من حضور جماهيري واسع داخل اللجان، ليس فقط في الإسكندرية ولكن على مستوى الجمهورية، يمثل رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري لا يتخلى عن مسؤولياته، ويقف دائمًا في الصفوف الأولى حين يتعلق الأمر بمستقبل الوطن".

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن والقائمة الوطنية من أجل مصر يعوّلان على هذه الروح الإيجابية في استكمال خطوات العمل السياسي والمجتمعي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن وعي المواطنين هو صمام أمان الدولة ومصدر قوتها الحقيقية.

واختتم النائب محمد حمزه تصريحاته بتوجيه التحية لكل من شارك في العملية الانتخابية، مشددًا على أن صوت كل مواطن هو خطوة في طريق ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة، وتعزيز الاستقرار الوطني.

مرشح القائمة الوطنية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 انتخابات مجلس الشيوخ محمد حمزه حمزه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

محمد صبحي

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

ماذا قال شاكر محضور في التحقيقات بعد اتهامه بتعاطي المخدرات وحسازة سلاح ناري؟

ماذا قال شاكر محظور في التحقيقات بعد اتهامه بتعاطي المخدرات وحيازة سلاح ناري؟

ترشيحاتنا

النائب عمرو القطامي

عمرو القطامي من لجان الشيخ زايد: مشهد انتخابي مشرف يجسد وعي المصريين

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أحدث سيارة BMW مصنوعة من المخلفات.. وسيارة صينية تحطم تريلا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. عطل يضرب «واتساب».. وأفضل هاتف في الأسواق 2025 بمواصفات احترافية

بالصور

من الكوليسترول للسكري.. متى يصبح البيض خطرًا على صحتك؟

أضرار الإفراط في تناول البيض
أضرار الإفراط في تناول البيض
أضرار الإفراط في تناول البيض

صحتك أولاً.. تنبيه من ChatGPT يعلمك بوقت الراحة

"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة

استدعاء 12 ألف سيارة كيا بسبب عيب خطير

كيا
كيا
كيا

قائمة بأكثر 10 وظائف عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي

وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

ايمان عبد اللطيف

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. محافظ الجيزة يتفقد لجان الدقي.. بث مباشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد