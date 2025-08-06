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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب يشيدون بمشاركة المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ: تأكيد على عمق الانتماء الوطني والاستعداد الدائم للدفاع عن استقرار الدولة

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

نواب: مشاركة المرأة في انتخابات الشيوخ لا تزال تبهر الجميع بقدرتها على تحمل المسؤولية الوطنية

برلماني: المشهد الانتخابي استفتاء شعبي على ثقة المصريين في دولتهم
برلماني: مشاركة المصريين في انتخابات الشيوخ رسالة ثقة في الدولة واستقرارها الأمني
 

أشاد عدد من النواب بمشاركة المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ على خلال يومي التصويت ، وأكدوا أن هذه الروح الإيجابية لدى الناخبين تعكس فهمًا عميقًا للدور المهم الذي يلعبه مجلس الشيوخ في دعم العملية التشريعية وتوسيع دائرة الحوار المؤسسي.

في البداية أكد الدكتور أيمن محسب، مساعد رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب ، أن المشهد الانتخابي الذي شهدته البلاد خلال يومي التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، عكس حالة ناضجة من الوعي السياسي لدى المواطن المصري، وإدراكا عميقا بأهمية المشاركة في بناء مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن مشهد الاصطفاف أمام اللجان لم يكن مجرد ممارسة ديمقراطية روتينية، بل تجديد لعقد الثقة بين المواطن ودولته، وإعلان واضح بأن الشعب شريك فاعل في صياغة الحاضر واستشراف المستقبل.

وقال "محسب" في بيان له ، إن المشاركة الواسعة من جانب مختلف فئات الشعب، وعلى رأسها المرأة المصرية، والشباب، وكبار السن، وذوي الهمم، كانت بمثابة تأكيد على عمق الانتماء الوطني، والاستعداد الدائم للدفاع عن استقرار الدولة عبر أدوات ديمقراطية وسلمية، موضحا أن مشاركة المرأة على وجه الخصوص لا تزال تبهر الجميع بقدرتها على تحمل المسؤولية الوطنية، وإثبات دورها كشريك أصيل في مسيرة الوطن.

وأشاد عضو مجلس النواب،  بالدور المحوري الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات، في إدارة وتنظيم العملية الانتخابية، قائلا: " قدمت نموذج يُحتذى به على مستوى التنظيم والدقة، وضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية، بداية من الإعلان عن الجدول الزمني، مرورا بمرحلة الدعاية، وحتى فتح باب التصويت وتسهيل الإجراءات داخل اللجان"،  مشيرا إلى أن توفير آليات الرقابة القضائية الكاملة، ووجود مندوبي المرشحين، والحرص على حياد الأجهزة التنفيذية، يعكس التزام الدولة بمبادئ الديمقراطية الحديثة، وإرساء دولة القانون.

وأضاف " محسب"،  أن الإقبال اللافت من الشباب يؤكد أن الدولة نجحت في ترسيخ شعور لدى الأجيال الجديدة بأن صوتهم مؤثر، وأن السياسة ليست حكرا على النخب أو كبار السن، بل مساحة مفتوحة لكل من يريد أن يشارك في صناعة القرار العام، قائلا: "ما رأيناه من مشاهد اصطفاف الشباب أمام اللجان  هو ثمرة حقيقية لجهود التمكين السياسي التي قادتها الدولة خلال السنوات الماضية، ويجب البناء عليها في المرحلة المقبلة".

وأوضح النائب أيمن محسب،  أن هذا الاستحقاق الانتخابي المهم يُعد بمثابة رسالة سياسية قوية على المستويين الداخلي والخارجي، بأن مصر دولة مستقرة، ومؤسساتها تعمل وفق قواعد دستورية راسخة، وأن الشعب لديه الثقة في أدواته الديمقراطية وقدرته على التغيير من خلال صندوق الانتخابات، لا من خلال الفوضى أو الشعارات الزائفة، مؤكدا  أن مجلس الشيوخ باعتباره الغرفة الثانية للتشريع، يُشكل مع مجلس النواب دعامة أساسية للعمل البرلماني في مصر، بما يسهم في تحسين جودة التشريعات، وتوسيع قاعدة الحوار حول القضايا الكبرى، وتعميق النقاشات حول السياسات العامة بعيدا عن الضغوط السياسية اليومية.

وشدد "محسب"، على أن التعاون بين الغرفتين في المرحلة المقبلة سيكون له بالغ الأثر في دعم الدولة في مواجهة التحديات، سواء الاقتصادية أو الإقليمية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المعقدة، مؤكدا أن المشهد الانتخابي كان يعكس في جوهره استفتاءً شعبيا على ثقة المصريين في دولتهم، وإيمانهم بالمسار الوطني الذي اختاروه بأنفسهم.

وأشاد النائب أحمد الخشن، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، بالإقبال الكبير من جانب المواطنين في الداخل والخارج على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أن هذه المشاركة الواسعة تعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لأهمية هذا الاستحقاق الدستوري في دعم مسيرة الدولة الوطنية.

وقال الخشن، في تصريح صحفي له : "ما نشهده من طوابير أمام لجان الاقتراع داخل مصر، ومشاركة فعالة من المصريين بالخارج، هو تعبير صادق عن ثقة الشعب في الدولة المصرية ومؤسساتها، كما يؤكد تمسك المصريين بمسارهم الديمقراطي ورغبتهم في المشاركة الفاعلة بصياغة مستقبلهم".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الروح الإيجابية لدى الناخبين تعكس فهمًا عميقًا للدور المهم الذي يلعبه مجلس الشيوخ في دعم العملية التشريعية وتوسيع دائرة الحوار المؤسسي، مشددًا على أن كل صوت في صناديق الاقتراع هو خطوة نحو بناء دولة مدنية حديثة تستند إلى إرادة شعبية حقيقية.

النواب انتخابات مجلس الشيوخ الناخبين العملية التشريعية مجلس الشيوخ

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