برلماني: مشاركة المصريين في انتخابات الشيوخ رسالة ثقة في الدولة واستقرارها الأمني

أشاد النائب أحمد الخشن، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، بالإقبال الكبير من جانب المواطنين في الداخل والخارج على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أن هذه المشاركة الواسعة تعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لأهمية هذا الاستحقاق الدستوري في دعم مسيرة الدولة الوطنية.

وقال الخشن، في تصريح صحفي له اليوم: "ما نشهده من طوابير أمام لجان الاقتراع داخل مصر، ومشاركة فعالة من المصريين بالخارج، هو تعبير صادق عن ثقة الشعب في الدولة المصرية ومؤسساتها، كما يؤكد تمسك المصريين بمسارهم الديمقراطي ورغبتهم في المشاركة الفاعلة بصياغة مستقبلهم".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الروح الإيجابية لدى الناخبين تعكس فهمًا عميقًا للدور المهم الذي يلعبه مجلس الشيوخ في دعم العملية التشريعية وتوسيع دائرة الحوار المؤسسي، مشددًا على أن كل صوت في صناديق الاقتراع هو خطوة نحو بناء دولة مدنية حديثة تستند إلى إرادة شعبية حقيقية.

ودعا احمد الخشن، جميع الناخبين إلى الاستمرار في هذا الزخم الوطني خلال يومي التصويت، بما يليق بصورة مصر وشعبها، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق، بل واجب وطني يعزز استقرار الدولة ويصون مكتسباتها.